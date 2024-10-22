Karadeniz Ereğli'de Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenlenecek

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, 29 Ekim Salı günü saat 18.30'da Bağlık Karakolu önünden Atatürk Anıtı'na Cumhuriyet Yürüyüşü düzenleyecek.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar kapsamında 29 Ekim Salı günü saat 18.30'da Bağlık Karakolu önünde toplanılarak Atatürk Anıtı'na kadar Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlenecek.

Başkan Halil Posbıyık, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak için yürüyüşe tüm vatandaşları davet etti.