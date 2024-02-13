Karadeniz Ereğli'de kumar oynayan 6 kişiye ceza kesildi - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de kumar oynayan 6 kişiye ceza kesildi

Karadeniz Ereğli\'de kumar oynayan 6 kişiye ceza kesildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye idari para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kahvehanede yaptıkları kontrolde kumar oynandığını tespit etti. Ekipler, iskambil kartları ile kumarda kullanılan 980 liraya el koydu. Kahvehane sahibi hakkında adli işlem başlatan ekipler, 6 kişiye idari para cezası uyguladı.

13.02.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine bir kahvehanede yaptıkları kontrolde kumar oynandığı tespit edildi.

Ekiplerce iskambil kartları ile kumarda kullanılan 980 liraya el konuldu.

Kahvehane sahibi hakkında adli işlem başlatan ekipler, 6 kişiye idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

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