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ATAKAN ÇITLAK/ SEYİT AHMET EKSİK/ FİKRET DELAL/ YUSUF OKUR - Av yasağının kalkacağı 1 Eylül öncesi tekne ve ağlarını onararak hazırlıklarını tamamlayan Karadenizli balıkçılar, yeni sezonda palamut bereketi bekliyor.

Ordu'da faaliyet gösteren Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, 15 Nisan'da başlayan av yasağı sonrası teknelerin bazı ekipmanlarının yenilendiğini, ağların onarıldığını söyledi.

Geçen sezon son 62 yılın en düşük palamut avını gerçekleştirdiklerini ifade eden Karadeniz, "Buna nazaran hamsi avı çok iyi geçmişti. Temmuz ve ağustosta palamut işaretleri çok iyi gözüktü. Bu sezon palamut avının geçen sezona göre çok iyi geçmesini bekliyoruz." dedi.

Karadeniz, 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece "Vira bismillah" diyerek yeni sezona başlayacaklarını kaydederek, sezona palamudun yanı sıra istavrit ve barbunya avıyla başlayacaklarını söyledi.

Vatandaşların fiyat konusunda rahat olmasını isteyen Karadeniz, "Yeni av sezonunun açılmasıyla vatandaşlarımız çok ucuza balık tüketebilecek. Özellikle palamut ve istavriti çok uygun fiyattan sofralarına götürebilecekler." diye konuştu.

Ünal Karadeniz, tüm balıkçıların büyük heyecan içerisinde olduğunu da dile getirerek, "Herkes çok heyecanlı. Bir an önce denize açılmayı bekliyor herkes. İnşallah tüm balıkçılar için bol ve bereketli bir sezon geçer." ifadelerini kullandı.

Giresun

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise sezonun palamut avıyla başlayacağını belirtti.

Şu anda Karadeniz'in belli noktalarında balığın bol olduğuna işaret eden Arslan, "Bazı noktalarda biraz zayıf ama Karadeniz'in genelinde balık mevcut." dedi.

Arslan, yeni sezondan umutlu olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 2-3 yıla göre bu sezon daha iyi geçeceğe benziyor. Bu umudu taşıyoruz. Çünkü gördüğümüz ibareler onu gösteriyor. Umutlu başlayacağız sezona. Tabii şartlar da önemli. Şartlar uygun olursa güzel bir sezon geçiririz. Vatandaşlarımız da bol ve ucuz balık tüketecekler gibi görünüyor."

Çinekop ve istavrit açısından da iyi bir sezon beklediklerini dile getiren Arslan, hamsi için konuşmanın şu an için erken olduğunu söyledi.

Trabzon

Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz balıkçı barınaklarında ağları onaran balıkçılardan Erol Akyol, yeni sezondan umutlu olduklarını ifade ederek, "Çok palamut var. İnşallah iyi olur. Ağlarımız denize atılmaya hazır." dedi.

Korkut Yılmaz da av sezonunun bütün balıkçılar için hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Allah izin verirse yasak kalkınca denize açılacağız. Sezonumuz geçen sene güzel geçti, inşallah bu sene de öyle olur." diye konuştu.

Rize

Rize Artvin Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Barış Zaman da hazırlıklarını tamamladıklarını ve sezonu beklediklerini söyledi.

Geçen yıl palamut olmadığını anımsatan Zaman, "Bu yıl palamut, istavrit ve lüfer bol olacak gibi. Hamsi geçen yıla oranla düşük olacak. Büyük balık küçük balığı yiyor. Hava şartları da hamsiyi etkiliyor. Hamsi yine olacak ama geçen yıl gibi bol olacağını tahmin etmiyoruz." dedi.

Artvin

???????Artvin Hopa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zafer Öztürk ise balıkçının yüzünün güldüğü bir sezon olması temennisinde bulundu.

Hopa'da ağ tamiri, tekne bakım onarımlarının tamamlandığını belirten Öztürk, şunları söyledi:

"Balıkçılarımız hazır halde sezonu bekliyor. Bu yıl denizlerimizde özellikle palamutta bereket, bolluk bekliyoruz. Usule uygun avcılık yapılmasını gerek. Balığa göre ağ atılması lazım. Sürdürülebilir balıkçılık açısından ince balığın tutulmaması lazım. Havaların iyi geçmesi, sezonun bereketli geçmesi, temennimiz bu yönde."