Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa'da Karahantepe Kazı Alanı'nda çevre düzenlemesini incelerken dengesini kaybedip yüksekten düşen Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul yaralandı. Karul, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
ŞANLIURFA'da, Karahantepe Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, yüksekten düşerek yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesinde bulunan Karahantepe Kazı Alanı'nda meydana geldi. Bölgede yürütülen çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı işini incelemek üzere sabah saatlerinde kazı alanına giden Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, dengesini kaybederek yüksekten düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Karul, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karul'un hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: DHA
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