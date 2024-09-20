Karakeçili\'de Mevlid-i Nebi Etkinliği

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Muhammet Key, programda yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamberin dünyaya teşrifini kutladıklarını belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı da programda, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verdi.

Kaside ve ilahilerin okunmasının ardından dua edilen ve yemek ikramında bulunulan programa, Kaymakam Vekili Metehan Toy, kurum müdürleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.