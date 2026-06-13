Karakeçili\'de Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 14 takımın katılımıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

Karakeçili Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, ilçede farklı meslek ve yaş gruplarından vatandaşlar katıldı.

Karşılaşmalar, Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda 3-12 Haziran tarihleri arasında oynandı.

Çocukların ve gençlerin spora özendirilmesi, kamu personeli ve vatandaşlar arasında kaynaşma ve işbirliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen turnuva 14 takımın mücadelesine sahne oldu.

Turnuvanın şampiyonu ise final müsabakasında Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Karakeçili Gençlik ve Spor Merkezi oldu.

Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ile kurum müdürleri müsabakaları yerinde takip etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.