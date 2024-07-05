Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Uluslararası Kültür Şenliği Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Uluslararası Kültür Şenliği Hazırlıkları Başladı

Karakeçili ilçesinde her yıl düzenlenen Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Uluslararası Kültür Şenliği'nin hazırlıkları başladı. Şenlik programının ele alındığı toplantıda, İl Genel Meclis Üyesi Orhan Pilavcı şenlik ağası olarak seçildi. Şenliğin temel amacı kültürü, örf ve adetleri, gelenekleri yaşatmak, birlik ve beraberliği kaynaştırmak ve akrabalık bağlarını pekiştirmektir. Şenliğe ülke içinden ve dışından katılacak tüm misafirlere davetiyeler ulaştırılacak ve misafirler en iyi şekilde ağırlanacak. Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik ise her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

05.07.2024 15:23
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Karakeçili ilçesinde her yıl düzenlenen Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Uluslararası Kültür Şenliği'nin hazırlıkları başladı.

1 Eylül Pazar günü düzenlenecek 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Uluslararası Kültür Şenliği öncesi ilçe merkezindeki Karakeçili Parkı'nda istişare toplantısı yapıldı. Şenlik programının ele alındığı toplantıda, "şenlik ağası" olarak İl Genel Meclis Üyesi Orhan Pilavcı seçildi.

Kaymakam İbrahim Ergin, şenliğin temel amacının kültürü, örf ve adetleri, gelenekleri yaşatmak, birlik ve beraberliği kaynaştırmak, akrabalık bağlarını pekiştirmek olduğunu kaydetti.

İlçenin sosyal ve tarihi güzelliklerini tanıtmanın amaçlandığını, şenliğin uluslararası düzeyde olması münasebetiyle ülke içinden ve dışından katılacak tüm misafirlere davetiyelerin ulaştırılacağını belirten Ergün, misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik de gerek şahsi olarak gerekse belediye olarak her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

Toplantıya, muhtarlar, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Uluslararası Kültür Şenliği Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Uluslararası Kültür Şenliği Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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