Karakeçili Kaymakamı Mert, Akkoşan'da vatandaşları dinledi, Sulubük'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Karakeçili Kaymakamı Mert, Akkoşan'da vatandaşları dinledi, Sulubük'ü ziyaret etti

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Karakeçili Kaymakamı Mert, Akkoşan\'da vatandaşları dinledi, Sulubük\'ü ziyaret etti
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Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, Akkoşan ve Sulubük köylerine ziyaret düzenledi. Mert, Akkoşan'da vatandaşların sorun ve taleplerini dinlerken Sulubük'te süren arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Devlet Su İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, Akkoşan ve Sulubük köylerini ziyaret etti.

Akkoşan köyünü ziyaret eden Mert, vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra Sulubük köyüne geçen Mert, köyde devam eden arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında Devlet Su İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Mert'e ziyaretlerinde, İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Akyol ve Orhan Pilavcı ile kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA
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