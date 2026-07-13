Karakoç Deresi'nde Çevre Kirliliği

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Karakoç Deresi Sulak Alanı'na inşaat ve evsel atıkların döküldüğü belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ayvalık Şubesi ve zabıta ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Altınova Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve göçmen kuşların uğrak noktası olan Karakoç Deresi Sulak Alanı, bölgedeki kontrolsüz yapılaşmanın getirdiği inşaat atıkları ve çevre kirliliği ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Yaşanan çevre tahribatına karşı yetkililer harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ayvalık Şubesi yetkilisi Fahri Bakır, bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan denetimlere daha sonra Ayvalık Belediyesi Zabıta ekipleri de dahil oldu. Bölgede yürütülen incelemeler sonucunda, hem inşaat atıklarının hem de evsel atıkların doğrudan sulak alanın içine döküldüğü tespit edildi.

'CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK'

DKMP Ayvalık Şubesi yetkilisi Fahri Bakır, konuyla ilgili yürütülen idari sürecin devam ettiğini belirtip, çevre sağlığını hiçe sayan ve koruma altındaki sulak alana atık döken sorumlular hakkında gerekli tüm cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi.