Karaman'da 1550 Konutun Sahipleri Belirlendi
Karaman'da 1550 Konutun Sahipleri Belirlendi

16.02.2026 18:25
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Karaman'da inşa edilecek 1550 konutun hak sahipleri, kura çekimiyle belirlendi.

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Karaman'da inşa edilecek 1550 konutun hak sahipleri, kura çekimiyle belirlendi."

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, yaptığı konuşmada, TOKİ'nin 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı muhteşem işlere bizzat şahit olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük işler başarıldığını dile getiren Çiçek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da Karaman'da yapılacak konutların yalnızca bir yatırım değil kentin geleceğini hep birlikte inşa etmeye verilmiş açık bir devlet sözü olduğunu söyledi.

Karaman'ın Anadolu'nun üretim gücünü temsil eden kentlerden olduğunu belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Çok değerli Karamanlılar, burada yürüttüğümüz konut hamlesi, bizim için yalnızca inşaat faaliyeti değildir. Güveni esas alan, dayanıklılığı önceleyen ve sosyal yaşamı merkeze koyan kapsamlı bir şehircilik anlayışının ürünüdür. Amacımız, yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamak değil yarınlara daha sağlam, daha güvenli ve daha huzurlu bir Karaman bırakmaktır. Değerli Karamanlılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ev sahibi Türkiye vizyonu, barınmayı bir ayrıcalık değil sosyal devletin temel sorumluluğu olarak gören güçlü bir irade tezahürüdür. Bu kura sadece bir anahtar teslimi değil huzura, güvene ve geleceğe uzanan yeni bir başlangıçtır."

TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak ülkenin dört bir yanında binlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Sosyal konut kapsamında yüz binlerce dar gelirli aileyi ev sahibi yaptıklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Hak sahibi olacak tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve güven içerisinde yaşayacakları sıcak yuvalar dilerim. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ projeleri devam edecektir. Yeni üreteceğimiz konutlar, yatay mimariye uygun, kaliteli, depremlere karşı güvenli, mahalle kültürüne sahip ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacaktır. TOKİ olarak milletimize güvenli ve konforlu yapılar sunma, insanımızı daha güzel şehirlerde ve konutlarda yaşatma gayretimiz, aynı şevk ve kararlılıkla devam edecektir."

İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün duasının ardından başlanan kura çekimiyle 1550 hak sahibi belirlendi.

Programa AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Karaman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Karaman'da 1550 Konutun Sahipleri Belirlendi
