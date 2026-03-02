Karaman'da 59 Suçlu Gözaltına Alındı - Son Dakika
Karaman'da 59 Suçlu Gözaltına Alındı

02.03.2026 12:27
Karaman'da yapılan operasyonda aranan 59 kişi yakalandı, 18'i tutuklandı.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 59 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Şubat-1 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 114 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 59 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 8 kesici-delici alet, 32 kök kenevir, 4 bin 578 sentetik ecza hap, 162 paket kaçak sigara, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA

Karaman'da 59 Suçlu Gözaltına Alındı
