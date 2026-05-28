Karaman\'da Aniden Dolu Yağışı

KARAMAN'ın Başyayla ve Ermenek ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı sırasında trafikte seyir halinde olan sürücülerin yaşadığı zor anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Karaman'ın Başyayla ve Ermenek ilçeleri arasında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Aniden başlayan yağış sırasında trafikte seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı, yollarda yaklaşık 10 santimetre dolu birikintileri oluşturdu. Yağış nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Dolu yağışı sonrası oluşan manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, 'kar yağışı değil, dolu yağışı' notuyla sanal medyada o anları paylaştı.