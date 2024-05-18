Karaman\'da Aranan 10 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Mayıs'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 928 kişiyi sorguladı, 10 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.
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