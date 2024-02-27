Karaman'da Aranan 42 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karaman'da Aranan 42 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Karaman\'da Aranan 42 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Karaman'da gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele çalışmaları sonucunda, Jandarma ekipleri 12 bin 206 kişiyi sorguladı ve 42 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 2 fişek, 58 uyuşturucu hap ve kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.

27.02.2024 16:35  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 12 bin 206 kişiyi sorguladı, 42 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler ayrıca, kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 2 fişek, 58 uyuşturucu hap ve kaçak kazı malzemeleri ele geçirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Narkotik, Karaman, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Aranan 42 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 16:59:18. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Aranan 42 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement