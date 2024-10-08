Karaman'da Bahçede Yangın

Karaman'da müstakil evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Abbas Mahallesi 336. Sokak'ta müstakil evin bahçesindeki atık malzemelerin bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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