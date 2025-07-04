Karaman'da 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında "Dijital Detoks" etkinliği gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Çamlık Park mesire alanında düzenlenen etkinliğe yaklaşık 60 aile katıldı.
Etkinlik öncesi cep telefonlarını teslim eden aileler, dijital cihazlardan uzakta doğa yürüyüşü yaptı, çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.
Programda, Türk Kızılay tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu, Karaman Yeşilay Şubesi standında dijital bağımlılık konulu broşür dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Dijital Detoks Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?