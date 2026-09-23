Karaman'da karı koca evlerinde ölü bulundu, apartman tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da karı koca evlerinde ölü bulundu, apartman tedbir amaçlı boşaltıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman\'da karı koca evlerinde ölü bulundu, apartman tedbir amaçlı boşaltıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman Zembilli Ali Efendi Mahallesi'ndeki 11 katlı apartmanın 3. katında oturan karı koca, yakınlarının ihbarı üzerine evde ölü bulundu. Evdeki maddenin kimyasal olma ihtimali üzerine AFAD inceleme yaptı, bina tedbir amaçlı boşaltıldı; görevliler hastaneye götürüldü.

Karaman'da karı koca evlerinde ölü bulundu.

Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı apartmanın 3. katında oturan Namık Özcan (53) ve Fatma Özcan'dan (45) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde bulunan bir maddenin kimyasal olma ihtimali üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, dairede incelemede bulundu.

Karı kocanın ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan, eve giren sağlık, itfaiye ve polis ekiplerindeki görevliler kontrol amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Dairede kimyasal madde tespiti için yarın yeniden ölçüm yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
Zembilli Ali Efendi3. SayfaGüvenlikİncelemeKaramanOlaylarGüncelAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye kararına savcılık itirazı DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası Tahliye kararına savcılık itirazı! DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası
Marmaris’te Rusya’nın aradığı organize suç örgütü üyesi yakalandı Marmaris'te Rusya'nın aradığı organize suç örgütü üyesi yakalandı
Ankara’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören’de çöken yol araçları yuttu Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören'de çöken yol araçları yuttu
Milas’ta aynı evdeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 işçi öldü, 1 yaralandı Milas'ta aynı evdeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 işçi öldü, 1 yaralandı
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson’dan İsrail’e soykırım tepkisi İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:42
Bandırma’da yürek yakan kaza Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 20:04:10. #7.12#
SON DAKİKA: Karaman'da karı koca evlerinde ölü bulundu, apartman tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei