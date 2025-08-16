Karaman\'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesinin ardından incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Çiçekli, yanan ormanlık alanlarda çalışmalarını sürdüren ekiplerle görüştü, Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçekli, tüm kurumların mücadelesiyle yangınların söndürüldüğünü belirtti.

Dün akşam saatlerinde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını vurgulayan Çiçekli, şunları kaydetti:

"Yangının sabaha karşı tamamen kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Aynı bölgede geçen yıl da bir yangın çıkmış ve yaklaşık 10 hektar alan zarar görmüştü. Bu yangınla 40 hektar alan yandı. Bunun 10 hektarı daha önce zarar gören bölge, 30 hektarı ise bu yangınla zarar gören kısım. Yangınla mücadelede yaklaşık 500 kişi görev aldı. Soğutma çalışmaları 10 gün boyunca sürecek. Ekiplerimiz çalışmalar tamamen bitene kadar burada kalacak. Görev alan tüm kurumlara, devletimiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum."