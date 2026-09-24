Karaman'da siyanür notlu dairede ölü bulunan çiftin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi - Son Dakika
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Karaman'da siyanür notlu dairede ölü bulunan çiftin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi

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Karaman\'da siyanür notlu dairede ölü bulunan çiftin cenazeleri Adli Tıp\'a gönderildi
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Karaman'da ölü bulunan çiftin cenazeleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çiftin bulunduğu dairede 'Siyanür var, girmeyin' yazılı kağıt ve kimyasal madde bulunduğu öğrenildi; cenazeler evden AFAD ekiplerince çıkarıldı, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Karaman'da evlerinde ölü bulunan karı kocanın cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı apartmanın 3. katındaki evlerinde dün ölü bulunan Fatma Özcan (45) ve Namık Özcan'ın (53) cenazeleri özel kıyafetli AFAD ekiplerince evden çıkarıldı.

Çiftin cesetlerinin bulunduğu dairede, "Siyanür var, girmeyin" yazılı kağıt ve bir miktar kimyasal madde bulunduğu öğrenildi.

Cenazeler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Maddenin niteliği ve çiftin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay

Dün, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı apartmanın 3. katında oturan Namık Özcan (53) ve Fatma Özcan (45) evlerinde ölü bulunmuştu.

Evde bulunan bir maddenin kimyasal olma ihtimali üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince dairede inceleme yapılmış, bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Kaynak: AA
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    Yorumlar (1)

  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    Allah rahmet eylesin ve günahları varsa affetsin, amin. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Karaman'da siyanür notlu dairede ölü bulunan çiftin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi - Son Dakika
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