Karaman'da Sosyal Medya Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Karaman'da Sosyal Medya Tartışması Kanlı Bitti

Karaman\'da Sosyal Medya Tartışması Kanlı Bitti

Karaman'da bir sosyal medya tartışması sonrasında Murat D. pompalı tüfekle Abdullah Umut Can'ı öldürdü, Salih A.'yı ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

12.02.2025 02:37  Güncelleme: 03:01
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KARAMAN'da Murat D., sosyal medyada tartışıp randevulaşarak buluştuğu Abdullah Umut Can (19) ile Salih A.'yı pompalı tüfekle vurdu. Abdullah Umut Can hayatını kaybederken, Salih A. ise ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Piri Reis Parkı yanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat D., sosyal medya üzerinden Abdullah Umut Can ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluşup, kavga etmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında Murat D., pompalı tüfekle Abdullah Umut Can'ı boyun bölgesinden, Salih A.'yı ise karın ve göğüs bölgesinden vurdu. Murat D. olayın ardından kaçarken, yaralılar ise özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Abdullah Umut Can, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Salih A. ise ameliyata alındı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Sosyal Medya Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

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