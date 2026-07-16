Karaman\'da takla atan otomobilde 5 yaralı

Karaman'da takla atarak karşı şeride devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
R.G. (18) idaresindeki 38 ZY 327 plakalı otomobil, Pirireis Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda takla atarak karşı şeride devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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