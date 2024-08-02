Karaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

H.R.A. yönetimindeki 70 ABV 202 plakalı otomobil, Ereğli Caddesi 1129. Sokak girişindeki kavşakta Ş.T. idaresindeki 70 ABY 788 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Ş.T. idaresindeki araçta bulunan N.T. ile diğer araç sürücüsü H.R.A. ve yolcular A.K, A.A. ile Y.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.T. hayatını kaybetti, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.