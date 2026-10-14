Karaman\'da UMKE çoklu yaralanmalı kaza tatbikatında 45 personel görev aldı

Karaman'da UMKE çoklu yaralanmalı kaza tatbikatında 45 personel görev aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çoklu yaralanmalı trafik kazası tatbikatı düzenlendi. 45 personelin katıldığı tatbikatta otobüs, otomobil ve motosiklet kazalarında sıkışan yaralılara müdahale edilerek ekipler arası koordinasyon güçlendirildi.
Karaman'da UMKE tarafından çoklu yaralanmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla düzenlenen tatbikata 4 UMKE aracı, 4 ambulans, AFAD'a bağlı 1 arama kurtarma ekibi ve 45 personel katıldı.
Tatbikatta, senaryo gereği otobüs, otomobil ve motosiklet kazalarında yaralanan ve araçlarda sıkışan kişilere görevlilerce müdahale edildi.
Tatbikatla olası kaza durumlarında olay yeri yönetimi, ekipler arası koordinasyon ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.
Kaynak: AA
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