Karaman'da jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Karaman'da jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Karaman\'da jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda M.K.Ç. ve M.U.E. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan 90 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

09.05.2024 13:54
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Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.K.Ç. ve M.U.E. gözaltına alındı.

Narkotik köpeğiyle adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan 90 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Jandarma, Karaman, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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