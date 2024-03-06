Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

06.03.2024 12:20  Güncelleme: 12:23
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, K.C, H.A.A, K.C.C, G.U, M.C. ve H.H.G. gözaltına alındı.

Yapılan aramada tabanca, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, K.C, H.A.A. ve M.C. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Karaman, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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