Karaman\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların ve kız çocuklarının güvenli ve sağlıklı bir hayata sahip olması için çalışacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dünyanın geleceği için, kadınların ve kız çocuklarının güvenli ve sağlıklı bir hayata sahip olması amacıyla elinden gelen tüm gayreti göstereceğini belirterek, "Dünyanın her neresinde olursa olsun mazlumun umudu, mağdurun...