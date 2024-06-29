Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyonda, A.T, S.B.T, M.D. ve E.B. gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.