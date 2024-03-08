Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.Ö. gözaltına alındı.
Yapılan aramada 43 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir evin balkonunda yasadışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Operasyonda 33 adet saksı ve pet şişeye ekilmiş vaziyette kenevir tohumu ve 9 gr kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Ardahan'da hakkında 'kasten öldürme' suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı ahırda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen operasyonda hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Tokat'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, öğle arasında okula yakın bir lokantadan yedikleri tavuk döner sonrası mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Durumun okul yöneticilerine bildirilmesi üzerine sağlık görevlileri öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan Antika Pazarı, tarihi eser meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Pazar, her ayın ikinci pazar günü kuruluyor ve birbirinden kıymetli antika ürünlerin buluşma noktası oluyor.
Adıyaman Belediyesi, Kuzey Çevre Yolu'nun Küçük Sanayi Sitesi'nin yan tarafında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaların ardından bölgede trafik rahatlaması sağlanacak.
İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel bir program düzenledi. Programda 17 firma, kadın personel alımı için görüşmeleri kabul etti ve kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü. İl Müdürü Ayşe Ak, kadın istihdamına önem verdiklerini belirterek, programın güzel buluşmalara ve istihdamlara vesile olmasını diledi. Programda firma yetkililerine teşekkür belgesi verildi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadın çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek, kadın istihdamının önemini vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uyuşturucu bağımlılığına düşmüş bireylerin atölye çalışmalarının sergisine katıldı. Sergiye birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı.
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