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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, Y.K. ve M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Y.K. tutuklanırken, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı
07.01.2024 - 13:27,
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Y.K. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. tutuklandı, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Karaman, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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