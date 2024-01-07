Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Y.K. ve M.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. tutuklandı, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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