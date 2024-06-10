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Karaman'da yetimler için düzenlenen hayır çarşısı dualarla açıldı

KARAMAN - Karaman'da yetimler için düzenlenen 'Hayır Çarşısı' dualarla açıldı.

Karaman'da faaliyet gösteren Dünya Yetimler Eğitim Vakfı tarafından 1. İstasyon Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde düzenlenen hayır çarşısının açılışı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile yapıldı. Birçok vatandaşın katıldığı hayır çarşısında, vakfın gönüllüleri tarafından hazırlanan yiyecek, gıda maddesi ve ürünler satışa sunuldu. Bir yetim annesi olduğunu ve vakfın çalışmalarına 3 ay önce katıldığını belirten Atiye Kondu, "Yetim çocuklarla hem eğitim, hem de ihtiyaç anlamında ilgileniyoruz. Ben de bir yetim annesiyim. Yetim çocuklar için hayır çarşısı yapıyoruz ve yetim çocuklar için etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Düzenledikleri hayır çarşısı ile ilgili açıklamada bulunan Dünya Yetimler Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu, "Yetimler için ne kadar çalışabilirsek ve Rabbim ne kadar imkan verirse o çerçevede bu çalışmayı yürüteceğiz inşallah. Vakfın gönüllüleri pasta, çörek, yufka ekmek, erişte meyve ve giysiler gibi ürünlerden oluşan çok ciddi bir organizasyon yaptı ve bizler de satışa sunduk" dedi.

"Eşim de hem öksüz hem yetim"

Eşinin de hem öksüz hem yetim olduğunu belirten Mehmet Karaduman, "Buraya yapılan yardımlar Dünya Yetimler Eğitim Vakfı'na gidecek. Burada hiçbir kişinin maddi kazanç elde etme kaygısı yok. Buranın gelirleri tamamen vakfa devrediliyor ve yetim ve öksüz yavrularımız için kullanılıyor. Eşim de hem öksüz hem de yetimdir. Biz gönüllü olarak geldik buraya. Burada olmaktan onurlu ve gururluyuz" diye konuştu.

(AKO-MD-FM-