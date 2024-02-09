Karaman'ın Yeşildere Barajı'nda Su Seviyesi Tehlike Seviyesine Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karaman'ın Yeşildere Barajı'nda Su Seviyesi Tehlike Seviyesine Düştü

Karaman\'ın Yeşildere Barajı\'nda Su Seviyesi Tehlike Seviyesine Düştü

Karaman'ın tarımsal sulama ve içme suyunu karşılayan Yeşildere Barajı'nda su seviyesi 160 milyon metreküpten 9 milyon metreküpe düştü. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'ın tarihinin en kurak yılını yaşadıklarını belirterek, su sıkıntısının sadece Karaman için değil Türkiye genelinde bir sorun olduğunu vurguladı. Bayram, devletin suyla ilgili projeleri hayata geçirmesini ve Karaman'ın içme suyu ihtiyacını karşılamasını beklediklerini ifade etti.

09.02.2024 23:38  Güncelleme: 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın can damarı olan Yeşildere barajında sadece 9 milyon metreküp su kaldı

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram:

"Karaman tarımı olarak tarihin en kurak yılını yaşıyoruz"

KARAMAN - Karaman'ın tarımsal sulama ile içme suyunu karşılayan Yeşildere barajında su seviyesi 160 milyon metre küpten 9 milyon metreküpe düştü.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman tarımı olarak tarihin en kurak yılını yaşadıklarını söyledi. Baraja tek su girişinin olduğu Ak Köprüde incelemelerde bulunan Mehmet Bayram, Yeşildere barajının doluluk hacminin 160 milyon metre küp olduğunu belirterek, "Bu barajımız suyu hem tarımsal sulamada, hem de Karaman'ın içme suyunu karşılamaktadır. Bugünkü rakamlara göre barajda sadece 9 milyon metreküp su kalmıştır. Bu da tehlike seviyesidir ve bu saatten sonra buradan su kullanılmaması gerekir. Bu tarihlerde baraja günlük 1 milyon metreküp su girişleri vardı. Bugün baktığımızda yok denecek kadar suyun girdiğini görüyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Barajdaki su sıkıntısı sadece Karaman için değil Türkiye genelinde bir kuraklık var. Tarımsal sulamayla ilgili yeraltı kuyularında sıkıntılar büyük. Artık hızlı bir şekilde suyla ilgili çalışmaların ülkenin gündeminde olması gerekmektedir. Ben bu yönde devamlı olarak açıklamalarda bulunuyorum. Bu saatten sonra ülkemiz için en önemli şey gıda tedariki ve sudur. Bununla ilgili devletimizin özellikle Karaman bölgesine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmesiyle ilgili beklentilerimiz var. Karaman'ın sadece tarımsal değil içme suyuna da büyük ihtiyacı vardır" dedi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mehmet Bayram, Yeşildere, Karaman, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'ın Yeşildere Barajı'nda Su Seviyesi Tehlike Seviyesine Düştü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:36:43. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'ın Yeşildere Barajı'nda Su Seviyesi Tehlike Seviyesine Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement