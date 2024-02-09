Karaman\'ın Yeşildere Barajı\'nda Su Seviyesi Tehlike Seviyesine Düştü

Karaman'ın can damarı olan Yeşildere barajında sadece 9 milyon metreküp su kaldı
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram:
"Karaman tarımı olarak tarihin en kurak yılını yaşıyoruz"
KARAMAN - Karaman'ın tarımsal sulama ile içme suyunu karşılayan Yeşildere barajında su seviyesi 160 milyon metre küpten 9 milyon metreküpe düştü.
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman tarımı olarak tarihin en kurak yılını yaşadıklarını söyledi. Baraja tek su girişinin olduğu Ak Köprüde incelemelerde bulunan Mehmet Bayram, Yeşildere barajının doluluk hacminin 160 milyon metre küp olduğunu belirterek, "Bu barajımız suyu hem tarımsal sulamada, hem de Karaman'ın içme suyunu karşılamaktadır. Bugünkü rakamlara göre barajda sadece 9 milyon metreküp su kalmıştır. Bu da tehlike seviyesidir ve bu saatten sonra buradan su kullanılmaması gerekir. Bu tarihlerde baraja günlük 1 milyon metreküp su girişleri vardı. Bugün baktığımızda yok denecek kadar suyun girdiğini görüyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Barajdaki su sıkıntısı sadece Karaman için değil Türkiye genelinde bir kuraklık var. Tarımsal sulamayla ilgili yeraltı kuyularında sıkıntılar büyük. Artık hızlı bir şekilde suyla ilgili çalışmaların ülkenin gündeminde olması gerekmektedir. Ben bu yönde devamlı olarak açıklamalarda bulunuyorum. Bu saatten sonra ülkemiz için en önemli şey gıda tedariki ve sudur. Bununla ilgili devletimizin özellikle Karaman bölgesine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmesiyle ilgili beklentilerimiz var. Karaman'ın sadece tarımsal değil içme suyuna da büyük ihtiyacı vardır" dedi.
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