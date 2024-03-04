Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ermenek ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen sanatçının sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide 23 eser bulunuyor ve Erdem, sergiyi üniversitede açarak öğrenci kazanmayı hedeflediğini belirtti. Eserler, endonezya ve Tayland bölgelerinden ithal edilen istiridye kabukları üzerine kesme sanatıyla yapıldı.