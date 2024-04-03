Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ak Parti iktidarının demokrasi ve adalet anlayışında bir tutarsızlık var. Seçilmiş bir belediye başkanını seçimden iki gün önce yapılan bir manipülasyon neticesinde yargı eliyle 'siyasi yasaklı' hale getirmek milli iradeyi yok saymaktır" açıklamasını yaptı.
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, X hesabından, Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "AK Parti iktidarının demokrasi ve adalet anlayışında bir tutarsızlık var. Seçilmiş bir belediye başkanını seçimden iki gün önce yapılan bir manipülasyon neticesinde yargı eliyle 'siyasi yasaklı' hale getirmek; milli iradeyi yok saymaktır. Van halkı kararını vermiş, başkanını seçmiştir. YSK'nın 'olur' dediğine, yargının 'olmaz' demesi devletin kurumları arasındaki zaafiyeti göstermiştir. Bu tutum hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.
Son Dakika › Güncel › Karamollaoğlu: Seçilmiş Belediye Başkanının Siyasi Yasaklanması Milli İradeyi Yok Saymaktır - Son Dakika
31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Soma Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur, mazbatasını alarak makama oturdu. Devir teslim töreninde eski başkan Ali Tulup'tan görevi devralan Okur, seçim öncesinde verdiği sözü yerine getirerek makam kapısını söktü.
31 Mart yerel seçimlerini kazanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, görevi devraldı. Er, tüm Malatya'nın belediye başkanı olacağını ve emanete ihanet etmeyeceğini söyledi.
Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında polis tarafından arandı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve yeni meclis üyeleri, mazbata töreniyle görevlerine resmen başladı. Törene, birim müdürleri, muhtarlar ve azalar da katıldı.
Türkiye Futbol Şampiyonası'na katılan Talasgücü Belediyespor, Yarı final maçında Denizli Bereketlispor'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, belediye başkanlığı görevini devraldı. İlker Bekler'den bayrağı devralan Ural, şehri daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Akdeniz, makam odasını herkesin ulaşabilmesi için ikinci kattan birinci kata taşıdı.
Sındırgı Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninde Serkan Sak, Belediye Başkanlığı görevine başladı. Sak, Ekrem Yavaş'a teşekkür ederek projelerini gerçekleştireceklerini söyledi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Mirza mazbatasını aldı. Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 44 yıl sonra belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ömer Özalp mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Özalp, 'Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz' dedi.
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