Karamollaoğlu: Seçilmiş Belediye Başkanının Siyasi Yasaklanması Milli İradeyi Yok Saymaktır

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ak Parti iktidarının demokrasi ve adalet anlayışında bir tutarsızlık var. Seçilmiş bir belediye başkanını seçimden iki gün önce yapılan bir manipülasyon neticesinde yargı eliyle 'siyasi yasaklı' hale getirmek milli iradeyi yok saymaktır" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, X hesabından, Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "AK Parti iktidarının demokrasi ve adalet anlayışında bir tutarsızlık var. Seçilmiş bir belediye başkanını seçimden iki gün önce yapılan bir manipülasyon neticesinde yargı eliyle 'siyasi yasaklı' hale getirmek; milli iradeyi yok saymaktır. Van halkı kararını vermiş, başkanını seçmiştir. YSK'nın 'olur' dediğine, yargının 'olmaz' demesi devletin kurumları arasındaki zaafiyeti göstermiştir. Bu tutum hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.