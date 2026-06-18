Karamürsel'de Bıçaklama Davasında Karar

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde 30 Temmuz 2025'te Uğur Deniz'in (36) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık E.K. (42) ve yaşı küçük kızı B.K. ile taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, E.K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, B.K'nin ise "suça yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan E.K, kızının suçsuz olduğunu belirterek, "Kızımın cezalandırılmasını istemiyorum, onun tahliyesini istiyorum. Ben ise tahliyemi istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık B.K. de tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, E.K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet "suça yardım etmek"ten 5 yıl 6 ay hapisle cezalandırdığı B.K'nin tahliyesine karar verdi.