Karamürsel'de bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın altında bulunan marketin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Apartmanda yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de Market Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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