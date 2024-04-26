Karamürsel\'de motosikletin yayaya çarptığı an güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden A.Y'nin (24) kullandığı motosiklet, İznik sapağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ş'ye (57) çarptı.
Yaralanan H.Ş. ile sürücü, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletin çarpması, yayanın yola savrulması ve motosikletin devrilmesi yer alıyor.
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