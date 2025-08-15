Karamürsel'de Orman Yangını

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
