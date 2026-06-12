Karamürsel'de Sağlıklı Yaşam Etkinliği - Son Dakika
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Karamürsel'de Sağlıklı Yaşam Etkinliği

12.06.2026 12:30
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Karamürsel'de 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' etkinliğiyle fiziksel aktivite farkındalığı artırılıyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde vatandaşlar, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliğine katıldı.

Karamürsel Aile Sağlık Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, fiziksel aktivite farkındalığının artırılması, bireylerin fonksiyonel hareket kapasitesinin değerlendirilmesi ve düzenli hareket alışkanlığının teşvik edilmesi amacıyla vatandaşlara fiziksel tarama testleri yapılacak.

Kampanya süresince vatandaşlara tek ayak üzerinde denge ve otur-kalk testleri ile el dinamometresiyle kavrama kuvveti ölçümü ve uygulanacak.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda katılımcılara fiziksel aktivite konusunda bilgilendirme yapılacak.

Karamürsel'de ortaokul öğrencilerine mesleki eğitim tanıtıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ortaokul 8. sınıf öğrencilerine "Üretim Şenliği" kapsamında tanıtım gezisi düzenlendi.

Gezide öğrenciler, Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulamalı atölyeleri ile hazırlanan grafik ve fotoğraf, moda tasarım, çocuk gelişimi ve yiyecek içecek bölümleri hakkında bilgi aldı.

Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erkan Mavi, yaptığı konuşmada, sadece teorik bilginin yeterli olmadığını, gençlerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeye, erken yaşta mesleki kimlik kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Okulun "Hayalden Üretime" temasıyla düzenlenen programın da açılışı, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt tarafından yapıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, okulun bölümlerini gezerek bilgi aldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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