Karamürsel'deki Jandarma Personeline Üstün Başarı Belgesi - Son Dakika
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Karamürsel'deki Jandarma Personeline Üstün Başarı Belgesi

Karamürsel\'deki Jandarma Personeline Üstün Başarı Belgesi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde görev yapan jandarma personeline üstün başarı belgesi verildi. İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Jandarma Komutanı Alihan Ak ve diğer yetkililer, başarılı çalışmalarından dolayı jandarma personelini makamında ağırladı. Canbaba, ekiplerin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara değinerek, teşekkürlerini iletti ve başarılarına devam edeceklerini belirtti. Daha sonra, üstün başarı gösteren jandarma personeline belge takdim edildi.

23.05.2024 13:59
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde üstün başarı gösteren jandarma personeline belge verildi.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, Asayiş İstihbarat Kısım Amiri Uzman Jandarma Serdal Açar ve Merkez Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Erdoğan Akıl ile 2 jandarma personelini makamında ağırladı.

Jandarma personelinin başarılı çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten Canbaba, jandarma personelinin yaptığı çalışmalara değindi.

Ekiplerin, birçok konuda başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini ifade eden Canbaba, "Trafikten hırsızlığa, uyuşturucuyla mücadeleden, araması olanlara kadar pek çok başarılı operasyona imza atıyorlar. Göstermiş oldukları üstün başarılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başarılarımızı, bu şekilde ödüllendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Canbaba, daha sonra üstün başarı gösteren jandarma personeline belge takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karamürsel'deki Jandarma Personeline Üstün Başarı Belgesi - Son Dakika

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