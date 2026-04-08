Çankaya Belediyesi, Karanfil Dergi'nin Birinci Yaşını Özel Bir Etkinlikle Kutlayacak - Son Dakika
Çankaya Belediyesi, Karanfil Dergi'nin Birinci Yaşını Özel Bir Etkinlikle Kutlayacak

08.04.2026 13:57  Güncelleme: 14:46
Çankaya Belediyesi tarafından yayımlanan Karanfil Dergi, birinci yaşını ödül töreni ve özel bir etkinlikle kutlayacak. Ankara'nın kültür ve sanat hayatına katkıda bulunan isimler ödüllendirilecek ve etkinlikte müzikli bir gösteri de sahne alacak.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi tarafından "elden ele" anlayışıyla yayımlanan Karanfil Dergi, birinci yaşını Ankara'nın kültür, sanat ve edebiyat yaşamına katkı sunan isimlerin ödüllendirileceği özel bir etkinlikle kutlanacak.

Ankara'nın tarihini, kültürünü, edebiyatını ve sanatını okurlarıyla buluşturan Karanfil Dergi'nin yıl dönümü etkinliğinde, Başkent Ankara'nın kültür ve sanat hayatına katkı sunan isimlere ödüller verilecek.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ev sahipliğinde düzenlenecek gecede; tiyatro, resim, şiir, yazarlık ve bilim alanlarında önemli isimler onurlandırılacak.

"Ankara'nın Tiyatro Sanatçısı" ödülü Rüştü Asyalı'ya, "Ankara'nın Bilim İnsanı" ödülü İoanna Kuçuradi'ye, "Ankara'nın Ressamı" ödülü Habip Aydoğdu'ya "Ankara'nın Şairi" ödülü Ahmet Telli'ye, "Ankara'nın Yazarı" ödülü ise Buket Uzuner'e verilecek."

Onur konuğu Zülfü Livaneli olacak

Ödül töreninin ardından Ulaş Geroğlu'nun yazdığı, Ferhat Livaneli Orkestrası eşliğinde ve sanatçı Mert Fırat'ın anlatıcılığında sahnelenecek "Elden Ele" adlı müzikli seyirlik gösteri, Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. Gecenin onur konuğu ise Zülfü Livaneli olacak. Derginin yazar kadrosunda yer alan Nebil Özgentürk, Pelin Batu, Sinan Meydan, Sevgi Özel ve Yaşar Seyman gibi sanat, edebiyat ve bilim dünyasından önemli isimler de geceye katılacak.

Karanfil Dergi'nin birinci yılına özel etkinlik, 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilecek.

Ücretsiz etkinliğin biletleri, 9 Nisan Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla 'bilet.cankaya.bel.tr' adresinden temin edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, Karanfil Dergi'nin Birinci Yaşını Özel Bir Etkinlikle Kutlayacak - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:26:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi, Karanfil Dergi'nin Birinci Yaşını Özel Bir Etkinlikle Kutlayacak - Son Dakika
