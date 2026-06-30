Karapetyan'dan Paşinyan'a Gizli Plan Açıklaması - Son Dakika
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Karapetyan'dan Paşinyan'a Gizli Plan Açıklaması

30.06.2026 20:01
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Güçlü Ermenistan lideri Karapetyan, Paşinyan'ı görevden almak için gizli planları olduğunu ifade etti.

Ermenistan'da ana muhalefetteki Güçlü Ermenistan partisi lideri Samvel Karapetyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ı görevden almak için "gizli bir planları olduğunu" savundu.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, gazetecilere açıklamalarda bulunan Karapetyan, siyasi birlik çağrılarına yoğun katılım olacağını öne sürerek, "Meclisin ilk toplantısında (bu çağrıya katılan) birçok kişiyi göreceksiniz. Tabii ki bunu organize ediyoruz, bazı güçler davetiye bekliyor. Bazılarıyla iletişime geçtik, bazıları desteğini duyurdu." ifadelerini kullandı.

Karapetyan, "Muhalif Samvel Karapetyan, Paşinyan'ı iktidardan düşürmek için savaşacak. Bu konuda bir yol haritamız olmadığına dair ne biliyorsunuz? Bunu neden kamuoyuyla paylaşalım? O gün gelecek, insanlar kimin savaşması gerektiğini bilecek. Bunu size şimdi söylemeyeceğiz." dedi.

Paşinyan'ı görevden almak için bir yol haritası olmayacağını belirten Karapetyan, "Hiçbir şey yapmazsak, Nikol Paşinyan kendi kendini görevden alacak çünkü her gün yeni bir başarısızlığı oluyor. Ermeni halkı bunu her gün görecek ve kendi değerlendirmesini yapacak. Paşinyan'ı görevden almak için gizli planımız var, bunu şimdi açık etmeyeceğim. Bunu kolaylıkla yapacağız." diye konuştu.

Paşinyan tek başına iktidarını sürdürüyor

Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen seçimlere, ülkedeki toplam seçmen sayısının yüzde 58,9'una tekabül eden 1 milyon 476 bin 769 kişi katılmıştı.

Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda bir dönem daha çoğunluğu ve hükümeti kurma hakkını elde etmişti.

Parlamentoya girmeyi başaran diğer iki parti, oyların yüzde 23,27'sini alan iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve yüzde 9,9'unu alan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı olmuştu.

Karapetyan ailesi

Güçlü Ermenistan hareketi lideri milyarder iş insanı Karapetyan'ın Rusya, Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşlıkları bulunuyor.

Yatırımlarının büyük bölümü Rusya'da olan Karapetyan'ın servetinin 4 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Ermenistan'ın elektrik şebekesinde de önemli pay sahip Karapetyan, iktidarı ele geçirmeye çağrı, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlamalarla yargılanmış ve ev hapsine alınmıştı.

Karapetyan, birden fazla ülke vatandaşlığı taşıması nedeniyle anayasa gereği seçimlerde aday olamamış, yerine yeğeni Narek Karapetyan seçim maratonuna katılmıştı.

Popülist söylemleriyle dikkati toplamaya çalışan Samvel Karapetyan'ın oğlu Sargis Karapetyan da ülkedeki demografik sorunların çözümü için "Seks Bakanlığı" kurulmasını savunuyor.

Karapetyan, Ermeni Apostolik Kilisesi ile Paşinyan yönetimi arasındaki gerilimde Kilisenin yanında yer alırken, Paşinyan'ı Azerbaycan'a fazla taviz vermekle suçluyor ve Moskova ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA

Ermenistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapetyan'dan Paşinyan'a Gizli Plan Açıklaması - Son Dakika

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