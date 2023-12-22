 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karapınar'da El Sanatları Öğretmeni ve Öğrencileri Atık Malzemeleri Değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karapınar'da El Sanatları Öğretmeni ve Öğrencileri Atık Malzemeleri Değerlendiriyor

Karapınar'da yaşayan El Sanatları Öğretmeni Akile Yazar ve öğrencileri, atık kağıt malzemeleri kullanarak kolye, küpe ve süs eşyaları üretiyor. Ayrıca atık kumaşlardan yapılan ürünler de ilgi çekiyor. Yazar, geri dönüşümle her şeyin değerlendirilebileceğini vurgulayarak, atık kağıtları birçok işlemden geçirerek takı ve aksesuara dönüştürdüklerini belirtti.

Karapınar\'da El Sanatları Öğretmeni ve Öğrencileri Atık Malzemeleri Değerlendiriyor
22.12.2023 - 12:45,  Güncelleme: 12:53
Abone Ol

Karapınar'da yaşayan El Sanatları Öğretmeni Akile Yazar ile öğrencileri, atık kağıt malzemeleri kolye, küpe ve süs eşyaları haline getiriyor.

Aile ve Sanat Merkezi (ASEM) binasında öğrencileriyle beraber ürünleri işleyen Yazar, kağıt malzemelerden çok sayıda takı ve aksesuarlar üretti.

Atık kumaşlardan yapılan ürünler de ilgi çekiyor.

"Geri dönüşümle her şey değerlendirilebilir"

Yazar, AA muhabirine, atık kağıtları birçok işlemden geçirerek takı ve aksesuara dönüştüğünü söyledi.

Geri dönüşümde el emeğine dikkat çeken Yazar, "Geçen dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmış bir yarışmada geri dönüşüm dalında kolyemiz ödül aldı. Bu kolyenin yapım aşamalarında eski kullanılmayan kataloglar kullandık. Hiçbir şey çöp değildir. Geri dönüşümle her şey değerlendirilebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sanat, Çevre, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da El Sanatları Öğretmeni ve Öğrencileri Atık Malzemeleri Değerlendiriyor - Son Dakika


12:58
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43
Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22
Öğretmen, okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini böyle hayata döndürdü Öğretmen, okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini böyle hayata döndürdü
11:13
Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
12:43 Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22 Öğretmen, okul bahçesinde kalbi duran öğrencisini böyle hayata döndürdü
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 13:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Karapınar'da El Sanatları Öğretmeni ve Öğrencileri Atık Malzemeleri Değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement