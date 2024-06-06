Karapınar'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Karapınar'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Karapınar\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında, kursiyerlerin hazırladığı eserlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı. Sergiye Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal ve birçok davetli katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bağcı, geçen yıl içerisinde düzenlenen 485 kursla yaklaşık beş bin kursiyerin kişisel becerilerini geliştirerek üretime katıldığını belirtti. Sergi alanını gezen Kaymakam Öztürk ve ziyaretçiler, eserler hakkında bilgi aldı.

06.06.2024 16:01
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında, kursiyertlerin hazırladığı eserlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Karapınar ASEM binasındaki serginin açılışına Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergi açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bağcı, her zaman, her yerde, herkes için eğitim düsturuyla hareket ettiklerini belirterek, "Geçen yıl içerisinde 485 kurs düzenledik, yaklaşık beş bin kursiyer kişisel becerilerini geliştirerek üretime katıldı." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Öztürk ve ziyaretçiler sergi alanını gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karapınar'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karapınar'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı - Son Dakika
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