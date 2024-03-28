Konya'nın Karapınar ilçesinde Kaymakam Şenol Öztürk, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri konusunda "Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı" yaptı.
İlçe genelinde 128 sandıkta 36 bin 689 seçmen oy kullanacak. Seçim günü 90 emniyet, 40 jandarma personeli de sahada aktif görevde olacak.
Karapınarlıların özgür şekilde istediği gibi oy pusulasına ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Öztürk, "Yerel seçimlerin ilçemize yakışır şekilde geçmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Son Dakika › Güncel › Konya Karapınar'da Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsüne arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Çin'in Hainan eyaletinde bulunan Boao sıfıra yakın karbon örnek bölgesi, Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı öncesinde faaliyete geçti. Bölge, 8 farklı kategoride 18 proje tamamlayarak sıfıra yakın karbon aşamasına ulaşmış durumda.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaparak, AK Parti'nin zorlandığı yerlerde adaylarını geri çekme kararı aldıklarını belirtti.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahya ile Gazze'deki direnişe destek verdiğini açıkladı. Çorum, Türkiye'de ilk kez mahya ile Gazze'ye destek veren bir il oldu.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon Beşikdüzü mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilere para verilemediği söylemlerine karşılık olarak, emeklinin parasını devletin değil, vatandaşların verdiğini belirtti. Baş, toplumun zenginleşmesini ve refah içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.
Bakırköy Zuhuratbaba'da bulunan Yücespor futbol sahasına yapılmak istenen tesis, Bakırköy Belediyesi ile mahalle sakinlerini karşı karşıya getirdi. İnşaat çalışmasını engellemek için iş makinesinin önüne yatan mahalle sakinleri gözaltına alındı.
Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında yapılan Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 142 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Araçta bulunan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 20 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 9 bin 570 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan birine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem uygulanırken, diğer iki zanlı tutuklandı.
AK Parti Van Milletvekilleri ve belediye başkan adayları, Gürpınar ilçesinde düzenlenen mitingde partililere hitap etti. AK Parti'nin belediyecilik anlayışını vurgulayan konuşmalarda, Gürpınar'ın geçmişi, yapılan hizmetler ve gelecek projeler üzerinde duruldu. AK Parti yetkilileri, Gürpınar'ın AK Parti belediyeciliği ile daha da ilerleyeceğini vurguladı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, otobüsle şehir turu yaparak vatandaşlara seslendi. Kurum, vatandaşlara hitaben konuşma yaparak İstanbul için çalışacaklarını ve 1 Nisan'da İstanbul'un yeniden dirilişinin başlayacağını belirtti.
Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan otomobil sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi. Sanık, olay günü alkol aldıklarını ve Buket'in aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine direksiyona geçtiğini iddia etti. Kazada yaralanan müşteki, R.Ö'den şikayetçi olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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