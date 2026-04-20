Altınordu Belediyesi'nin 4 Katlı Otopark Projesi'nde Çalışmalar Başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altınordu Belediyesi'nin 4 Katlı Otopark Projesi'nde Çalışmalar Başladı

20.04.2026 15:06  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin seçim vaatleri arasında yer alan 2'nci Sanayi Sitesi Katlı Otopark Projesi'nin inşaat süreci başladı. 300 araç kapasiteli otopark, bölgede trafik ve park sorununu çözmeyi hedefliyor.

(ORDU) - Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin seçim vaatleri arasında yer alan Karapınar Mahallesi 2'nci Sanayi Sitesi 4 Katlı Otopark Projesi'nde çalışmalar başladı. 300 araç kapasiteli otopark ile sanayi bölgesindeki trafik ve park sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yer teslimi yapılan alana giren yüklenici firma, Altınordu Belediyesi'nin Katlı Otopark Projesi'nde ilk kazmayı vurarak inşaat sürecini başlattı. Toplam 550 takvim günü içerisinde tamamlanması hedeflenen projenin bölgedeki kronikleşen otopark sorununa kalıcı çözüm sunması hedefleniyor.

Özellikle sanayi esnafının ve bölgeyi yoğun şekilde kullanan vatandaşların uzun yıllardır dile getirdiği park ihtiyacını karşılayacak yatırım, ulaşım akışını rahatlatarak Sanayi Sitesi'nde daha düzenli ve güvenli bir trafik yapısı oluşturacak.

Aynı anda 300 araç park edebilecek

Modern mimarisi ve yüksek kapasitesiyle dikkati çeken katlı otopark, aynı anda yüzlerce araca ev sahipliği yapabilecek şekilde projelendirildi. 3 bin 215 metrekare üzerine toplam dört katlı olarak inşa edilecek otoparkta toplam 283 otomobil ve 24 motosiklet için park alanı yer alacak. Otopark projesi tamamlandığında bölgedeki gelişigüzel ve düzensiz park görüntülerinin önüne geçilirken, sanayi sitesi çevresinde hem estetik hem de işlevsel bir dönüşüm sağlanacak.

Tepe, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Altınordu'muzu daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için azimle çalışıyoruz. Seçim sürecinde özellikle sanayi esnafımızın ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın en önemli taleplerinden biri olan otopark sorununa kalıcı çözüm üretme sözü vermiştik. Bugün Karapınar Mahallemizde 2'nci Sanayi Sitesi Katlı Otopark Proje'mizin yapımına başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile birlikte hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, daha planlı ve güvenli bir alan oluşturacağız. Toplam 283 adet otomobil, 24 adet motosiklet park alanı yer alacak. İçerisinde 29 adet elektrikli şarj ünitesi bulunacak. Ayrıca engelli bireylerimiz için de 16 park yerini ayıracağız. Altınordu'muzu daha yaşanabilir, daha düzenli ve daha güçlü bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu vesileyle projemizin kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımız sırasında anlayış ve sabır gösteren tüm yurttaşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Altınordu Belediyesi, Ulaş Tepe, Altınordu, Trafik, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:36:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.