Sakarya'nın Karasu ilçesinde dolandırıcılık suçundan 4 yıldır aranan zanlı yakalandı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan G.Y (34), düzenlenen operasyonla Aziziye Mahallesi'nde yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y, cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Karasu'da 4 Yıl Aranan Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?