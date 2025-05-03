Karasu'da Arazide Yangın: 50 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karasu'da Arazide Yangın: 50 Dönüm Zarar Gördü

Karasu\'da Arazide Yangın: 50 Dönüm Zarar Gördü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü, ekipler 2 saatte söndürdü.

03.05.2025 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arazide çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

Küçükkarasu Mahallesi'nde arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine Karasu Orman İşletme Müdürlüğü ile Karasu ve Kocaali itfaiye amirlikleri ekipleri sevk edildi.

Yangının büyümemesi için yaklaşık 200 dönüm alanda çalışma gerçekleştiren ekipler, karadan ulaşımın zor olduğu yerlerde yürüyerek müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.

Yetkililer, vatandaşlara kuru ot ve bahçe atıklarını temizlerken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Yerel Haberler, İtfaiye, 3-sayfa, sakarya, Güncel, Karasu, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'da Arazide Yangın: 50 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:41:48. #7.12#
SON DAKİKA: Karasu'da Arazide Yangın: 50 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.