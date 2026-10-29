Karasu'da evden 500 bin TL ve cip çalan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Karasu'da evden 500 bin TL ve cip çalan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Karasu\'da evden 500 bin TL ve cip çalan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evden 500 bin TL civarı para ve cip çalındı. Güvenlik kamerası incelemesiyle Adapazarı'nda yakalanan 3 şüpheli, paraları harcadıklarını söyledi; şüpheliler adliyeye sevk edilirken cip sahibine teslim edildi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir evden 500 bin TL civarı para ve cip çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Adapazarı'nda yakalandı. Şüphelilerin, ilk ifadelerinde çaldıkları paraları harcadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olay, önceki gün Karasu ilçesinde meydana geldi. Tekin K.'ye ait eve girip, 500 bin TL civarı para ve evin önünde duran cipi çalan şüphelilerin yakalanması için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ADAPAZARI'NDA YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerin Adapazarı ilçesinde yaşadıkları belirlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.A. (34), Y.K. (25) ve A.A. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Tekin K.'ye ait evden çaldıkları paraları harcadıklarını söyledikleri öğrenildi. Evde buldukları anahtarla çaldıkları cip ise polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli Karasu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Hırsızlık anları ise evin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
Güvenlik KamerasıAdapazarı3. SayfaSakaryaKarasuGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karasu'da evden 500 bin TL ve cip çalan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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