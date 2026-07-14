Karasu'da Kız Çocuğu Kurtarıldı - Son Dakika
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Karasu'da Kız Çocuğu Kurtarıldı

14.07.2026 10:40
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde açığa sürüklenen kız çocuğu, cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde açığa sürüklenen kız çocuğunun kurtarılma anı cankurtaran kamerasınca görüntülendi.

Karasu sahilinde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri, bir kız çocuğunun denizde açığa sürüklendiği ihbarını aldı.

Jet skiyle harekete geçen iki kişilik ekip, kızın bulunduğu bölgeye ulaştı. Ekipten biri suya atlayarak kız çocuğunu jet skiye çıkardı.

Sahile çıkarılan ve deniz kollukları takılı olan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, ekibin süratle kız çocuğunun bulunduğu bölgeye gitmesi ve kurtarma anı, cankurtaranların kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: AA

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