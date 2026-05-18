Karasu\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Liman Kavşağı'nda M.Ö. idaresindeki 81 ADV 319 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı.
Kazada sürücü ile yolcu D.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Karasu Devlet Hastanesine sevk edildi.
