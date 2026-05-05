Karasu\'da Yağışlar Barajı Korkutuyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Darıçayırı Barajı'ndaki su seviyesi arttı.

İlçede etkisini sürdüren yağışlar baraj bölgesinde yaklaşık 20 metreyi aşarak su seviyesinin artmasına neden oldu.

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, bölgede incelemede bulunmasının ardından Darıçayırı Mahallesi'nde bulunan ilk ve ortaokulu ziyaret etti.

Darıçayırı İlk ve Ortaokulu'na çevre mahallelerden gelen taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi.